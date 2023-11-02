拉法口岸開放後　數百外國人及數十巴人傷者抵達埃及

埃及接壤加薩地帶的拉法口岸於當地周三（11月1日）早上開放，是以巴上月7日開戰以來首次，此舉讓持有外國護照人士離開加薩，以及讓受重傷的加薩平民進入埃及接受治療。美媒引述埃及政府官員報道，周三至少有361名外國人經拉法口岸進入埃及。

該名官員表示，有76名外國人正在前往埃及開羅途中，他們來自奧地利、澳洲、英國、約旦、沙特阿拉伯、意大利和日本，部分會搭乘飛機返回自己的國家，而其餘的人仍在回岸完成必要的文書工作。該官員稱，周三共有491名外國人登記前往埃及，但有當中130人要麼沒有到達拉法口岸，要麼拒絕在沒有和家人一起的情況下自行過境。

與此同時，美國總統拜登及美國國務院發言人米勒亦於周三表示，一些美國公民亦於當日離開加薩進入埃及，但米勒基於「行動安全」理由，拒絕透露人數。有報道指，這些美國人當中包括兩名醫生。 美國國務卿布林肯較早前曾表示，大約400名美國公民及他們的家人（合共約1,000人）被困加薩並正尋求離開，此外還有大約5,000名其他國家的國民也想離開加薩。

除外國人之外，有報道指數十名來自加薩的巴勒斯坦傷者已抵達埃及，目前正在當地多家醫院接受治療。