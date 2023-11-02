傳拜登曾與幕僚討論　內塔尼亞胡或將下台

美國政治新聞網Politico周三（1日）報道，美國總統拜登和官員已談及以色列總理內塔尼亞胡可能將下台，拜登更建議內塔尼亞胡思考可向繼任人分享的經驗。

美國高官透露，華府預期內塔尼亞胡的總理任期有限，可能只餘數月，待以軍在加薩地帶的軍事行動早期戰鬥結束，他必然需為發生的事負責。拜登上月出訪以色列時，私下敦促內塔尼亞胡謹慎行事，避免擴大戰爭，優先考慮「兩國方案」，並注意消滅哈馬斯以外的行動，包括佔領加薩將面臨的挑戰。

有白宮官員強調，任何閒聊都只是空穴來風，美方重點是支持以色列安全，內塔尼亞胡已是以色列在位時間最長總理。白宮國家安全委員會發言人沃森也指，拜登未討論過內塔尼亞胡前景的話題，當下重點是應對眼前危機。

內塔尼亞胡過往堅定支持美國前總統特朗普，近月試圖徹底改革以色列司法機構，引發拜登公開反對。雖然拜登和內塔尼亞胡在公開場合保持友好，但拜登私下認為內塔尼亞胡不民主傾向在一定程度上分散以色列政府注意力，使其未為哈馬斯襲擊做好準備。