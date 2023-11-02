蔡英文晤歐洲議會議員　促合作打造韌性供應鏈

歐盟晶片法今年9月生效，台灣總統蔡英文周三（1日）接見歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫（Andrey Kovatchev）時表示，期待雙方加強合作，共同打造更有韌性的民主供應鏈，並協助台灣和歐盟洽簽雙邊投資協定。柯契夫稱，歐盟堅決反對任何以武力威脅改變現狀的意圖，並支持台灣參與國際組織。

柯契夫周三率領歐洲議會議員施特凡內茨（Ivan Stefanec）、洛佩斯（Leopoldo López Gil）等人赴總統府拜會蔡英文。蔡英文致詞時，感謝歐洲議會這幾年來通過多項友台決議案，深化兩地夥伴關係。她提到歐盟晶片法生效，歐盟將強化半導體技術研發及維持供應鏈安全，相信台灣具備堅實的晶片製造能力和專業知識，將是歐盟可信賴的夥伴。她希望訪問團繼續支持深化台歐關係，持續關注台海區域和平與穩定，共創區域繁榮發展。

柯契夫指出，台灣對民主治理、法治和人權的承諾，與歐盟所擁護的價值一致。他又稱，台灣在經濟和科技領域的成就非常亮眼，包括數碼科技、再生能源和研發等方面，歐盟與台灣在這些領域更緊密合作，不僅對雙方有利，也有助全球發展與創新。他認為歐盟委員會應加強與台灣的投資連結，如與台簽署雙邊投資協定，不僅可展現對台支持，也肯定台灣對全球經濟的實質貢獻。