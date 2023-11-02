以巴戰事正酣　美回教社區反拜登情緒高漲

加薩地帶的巴勒斯坦人平民傷亡人數持續攀升，反戰聲音愈來愈大，支持以色列自衞的美國總統拜登亦面臨國內回教徒的壓力。他於2020年選舉獲得不少回教徒支持，但以巴戰事正酣，回教徒間的反拜登情緒高漲，部分人已揚言明年大選不會投拜登一票。

拜登周三（1日）到明尼蘇達州出席活動，美國-伊斯蘭關係委員會明尼蘇達州分會（CAIR Minnesota）在拜登到訪的3個地點舉行示威，要求在加薩實施停火。CAIR是美國規模最大的回教徒團體，它稱拜登因未能制止以色列在加薩的行動，以及打擊美國國內的伊斯蘭恐懼症，正失去回教徒支持。

CAIR Minnesota行政總監侯賽因（Jaylani Hussein）直言：「我們將拋棄拜登，因為他已經拋棄了我們。」侯賽因不認為這是美國回教社區魯莽的情感決定，這已成定局，憤怒不會消失，目前沒有一名明尼蘇達州的回教領袖說這是錯誤，他將在全國範圍開展「被遺棄的拜登」競選活動。明尼蘇達州是龐大美國回教社區所在地，現時該州和密歇根州等其他搖擺州份有愈來愈多回教和阿拉伯社區領導人發出警告，聲稱拜登已經疏遠他們。有民主黨人認為，距離大選仍有逾一年時間，有充足時間讓回教徒平息憤怒。

同日，華府宣布美國首個反伊斯蘭恐懼症國家戰略，將與社區領袖、倡導者和國會議員合作，制訂一項打擊伊斯蘭恐懼症的國家策略。白宮發言人皮埃爾表示，長期以來，美國的回教徒，以及被視為回教徒的人遭受過多仇恨襲擊和其他歧視事件。