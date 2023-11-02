普京簽法案　廢除認證《全面禁止核試驗條約》

俄羅斯總統普京周四（2日）簽署法案，廢除《全面禁止核試驗條約》的認證。

《全面禁止核試驗條約》是國際條約，在1963年的《部分禁止核試驗條約》基礎上，要求締約國承諾不進行、導致、鼓勵或以任何方式參與進行任何核武試驗爆炸，或任何其他核爆炸，並進一步承諾在其管轄或控制下的任何地方，禁止和防止任何此類核爆炸。條約於1996年9月10日在聯合國大會通過，同年9月24日開放簽署，俄羅斯在2000年批准這項條約，而美國則已簽署但未批准條約。

俄羅斯聯邦委員會於上月25日全票通過法案，撤銷批准《全面禁止核試驗條約》。聯邦委員會當時指，法案目標是恢復核軍備控制領域的義務平等，在當前國際形勢下，不可能實現防止核武擴散的目標。由於美國在內的一些國家之破壞性立場，撤銷批准《全面禁止核試驗條約》是俄方採取的對等舉措。撤銷批准條約後，俄羅斯仍將保留締約方的地位，並承擔相應義務。此前，俄羅斯國家杜馬亦已通過關於撤銷批准《全面禁止核試驗條約》的法案。