逾200童服後死亡　止咳糖漿廠CEO囚兩年

印尼早前超過200名兒童服用止咳糖漿後死亡，藥廠Afi Farma行政總裁和3名員工被控蓄意生產不符安全標準藥品。東爪哇諫義里法官周三（1日）裁定4人罪成，判各人監禁兩年，罰款10億印尼盾（約49萬港元）。藥廠否認存在過失，正考慮上訴。

檢方指控Afi Farma前年10月至去年2月期間，接收兩批用於生產止咳糖漿的「丙二醇」，惟內含96％至99％有毒乙二醇。檢方指摘藥廠未檢測原料成分，只依賴供應商品質和安全證書，要求判處藥廠行政總裁哈拉哈普（Prasetya Harahap）7至9年監禁、其餘被告7年監禁。藥廠代表律師希達亞特（Samsul Hidayat）反駁，印尼藥品監管機構未要求藥品生產商嚴格檢測產品成分。

丙二醇和乙二醇均是溶劑添加劑，但前者無毒，廣泛用於藥品、化妝品和食品；而後者有毒，用於油漆、鋼筆和煞車油。去年以來，多名印尼兒童死於受污染止咳糖漿有關的急性腎損傷，大多數不滿5歲，岡比亞和烏茲別克也報告約100宗死亡病例。世界衞生組織（WHO）早前對印度和印尼生產的6種止咳糖漿發出警告。