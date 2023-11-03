橫濱街頭兇殺案1死2傷　持刀行兇者疑是外國人

日本神奈川縣橫濱市中心一條繁忙街道周四（2日），發生兇殺案，3名男子被人用刀刺傷，其中1人死亡，有指行兇者是外國人。警方目前正訊問時發時在場的數人，以調查及確定事件的細節。

事發在當地時間晚上7時30分左右，有人報擊稱，橫濱市中心中區若葉町一間食肆前的街道上有人發生糾紛，1人倒地不起。警方到場後發現事發地點距離JR關內站以西約700米，有3名男子被人用刀刺傷腹部和背部，傷者被送往醫院後其中1人死亡，其餘兩人據報重傷，但沒有生命危險。

住在事發現場附近的一名50多歲男子目睹事件，他表示在家中聽到像是打架的嘈吵聲，他向窗外望去時，看到有多人毆打一名似乎是商店店員的男子。接着，被毆打的男子拔出一把刀揮舞起來，對周圍的男子又刺又砍，其中一人倒地無法動彈。

另一名經過現場目擊事件並報警的男子說，他在回家路上聽到了聲音，當往餐廳裡面看時，看到有一個穿橙色衣服、看起來像外國人的男子，被幾個人推到牆上。當他打電話報案之後，就看見其中一名涉案男子流着血躺在地上。有報道指，警方目前未掌握疑犯的資訊，但有目擊者聲稱，行兇者是外國人；警方着手調查事件。