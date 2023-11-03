以軍營長命喪加薩　地面戰陣亡最高級軍官

以軍在加薩地帶的地面戰持續，周四（2日）與巴勒斯坦哈馬斯武裝分子徹夜戰鬥。以軍第188裝甲旅第53營營長哈巴卡（Salman Habaka）中校證實在加薩北部陣亡，成為開啟地面戰以來戰死的以軍最高級別軍官。

哈巴卡來自以色列北部德魯茲人村莊亞努賈特，訃聞沒有交代陣亡詳情。以軍第1步兵旅（戈蘭尼旅）聲明指，哈馬斯武裝分子企圖乘夜色伏擊以軍。武裝分子從地道現身，以反坦克導彈、迫擊炮及無人機攻擊，嘗試進入裝甲運兵車並控制它們。以軍步兵在火炮及坦克協助下反擊，呼叫空中打擊及要求軍艦發射導彈，最終殲滅逾20名武裝分子，其餘則逃走，以軍無人陣亡。《以色列時報》報道，發生在午夜的戰鬥激烈而混亂，遭伏擊的以軍部隊是戈蘭尼旅第13營，戰鬥持續了3小時。以軍第933步兵旅（納哈爾旅）指引空襲，消滅一群哈馬斯槍手。以軍預備役部隊則在海空火力支援下，殲滅哈馬斯一個反坦克小隊。

以色列軍事情報局透露，已在加薩確定約1,200個新的哈馬斯目標，正使用人工智能及自動化工具，快速準確地產出可靠目標。以軍一名高級情報官員表示，首次利用其他新工具為加薩的以軍地面部隊，提供打擊目標最新資訊，迄今已打擊超過1.2萬個目標。