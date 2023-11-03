古特雷斯籲建立共同之可持續全球性策略　應對AI風險

在英國布萊切利園舉行的全球首屆人工智能（AI）安全峰會，周四（2日）舉行第二日會議，聯合國秘書長古特雷斯發言時呼籲，要採取共同、可持續的全球性策略，來應對人工智慧快速發展所帶來的風險。

古特雷斯建議，治理人工智能的原則應以《聯合國憲章》和《世界人權宣言》為基礎；他又敦促立法者和監管機構，在應對風險上要「走在新興人工智能技術浪潮的前面」，而不是「追趕」，否則就會增加人工智能技術被罪犯甚至恐怖分子惡意使用的風險，這將破壞安全或資訊完整性，可能使人工智能不受人類控制，導致它朝著「意想不到的方向」發展。

古特雷斯又指出多種人工智能有可能會造成長期負面後果，包括可能會擾亂就業市場和經濟；演算法或會使偏見和刻板印象永久化，令文化多樣性喪失；人工智能若集中在少數國家和公司，地緣政治緊張局勢可能會加劇；危險的新型人工智能武器或會被開發出來；人工智能與生物技術被惡意結合；人工智能被用作操縱和監視，威脅民主和人權等。他呼籲建立監測和分析這些趨勢框架，以防止這些情況發生。

古特雷斯也呼籲，在世界各地傳播人工智能技術時，須要採取「有系統的努力」，以改變人工智能技術只掌握在少數國家和公司手上的現狀，避免加劇「已經困擾我們世界的巨大不平等」。古特雷斯說，要做到以上種種的話，「我們需要一個基於多邊主義和所有利益攸關方都參與的共同、可持續的全球性策略。聯合國已準備好發揮其作用。」