以軍揚言已完全包圍加薩城　無意停火

以軍揚言已完全包圍加薩城。從遠處看該市的建築物已被戰火嚴重摧殘。（Getty Images 圖片）

以色列軍方連日擴大在巴勒斯坦加薩地帶的地面攻勢後，以色列國防軍周四（2日）表示，已經完全包圍該區最大城市加薩城（Gaza City），亦即巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的根據地，並揚言此刻無意停火。

以色列國防軍發言人哈加里表示：「我們的軍隊已完成包圍加薩城，士兵們正在攻擊哈馬斯前哨基地、總部、發射場和發射基礎設施。」而工程兵則正在努力消除城內的地下設施、爆炸物及其他威脅。哈加里又指，居於卡塔爾的哈馬斯領導人哈尼亞將會訪問以色列，此舉是要分散以方對加薩的注意力。被問到停火的可能性，哈加里說：「『停火』一詞目前完全不在討論範圍內。」

以色列國防軍總參謀長哈列維（Herzi Halevi）也表示，以軍從三側包圍加薩城，正於在城內「近距離作戰」，哈列維又警告黎巴嫩真主黨，聲稱僅「不到一半的以色列空軍」參與空襲加薩，「大部分兵力」準備好在有需要時在「其他戰線」發動攻擊。以總理內塔尼亞胡亦呼應哈列維的說法，表示以軍隊的推進範圍已經超出了加薩城的郊區，「正處於戰鬥的最激烈階段」。

以軍連續第3天空襲加薩地區的難民營，周四貝雷杰（al-Bureij）難民營被轟炸，至少15人死亡，而前兩天被空襲的賈巴利亞難民營，巴方稱它在周四又遭以軍轟擊，據報再造成數十人死傷。