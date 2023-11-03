美大使：中美關係有進展　仍存分歧與競爭

美國駐華大使伯恩斯周三（1日）接受內媒訪問時表示，中美之間雖仍有分歧與競爭，但近數月兩國關係取得切實進展，雙方亦已同意為實現兩國元首本月在三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人會議期間會晤共同努力。他指出，中美已建立多領域溝通機制，增加各層級對話至關重要，兩國亦需要更多人員往來和直航航班。

對於美國即將進入大選周期，在對華強硬成為跨黨派共識下中美關係穩定勢頭能否持續，伯恩斯未有直接評論，只稱談論政治不是其工作。他認為雙方必須繼續努力，讓彼此溝通更清晰、更一致，讓兩國領導人走到一起，明年會看到更多這樣的努力，希望雙方官員繼續互訪，兩國能和平共處。

伯恩斯指出，氣候問題已成中美接觸與合作的優先領域，下月將舉行聯合國氣候變化大會，相信兩國將繼續對話，大會亦需中美共同行動。他提到，美方對華的主要技術限制範圍小，出於國家安全原因。他又指，中美在能源方面合作得很好，兩國政府成立2個農業工作組，在商業和貿易問題上成立4個工作組，財政部之間也成立2個工作組，溝通雖仍在早期階段，未有具體成果，但認為是加強溝通的正確步驟，符合兩國利益。