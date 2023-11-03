加艦直升機巡南海　華戰機射照明彈攔截

加拿大海軍護衞艦渥太華號周三（11月1日）穿越台灣海峽前夕，其艦載軍用直升機周日（10月29日）在南海西沙群島一帶國際水域上空，兩度遭中國解放軍戰機逼近攔截和發射照明彈。加方指摘解放軍行為不安全、非標準且不專業，中方暫未回應。

渥太華號空軍少校米倫（Rob Millen）稱，他周日駕駛CH148颶風直升機，在西沙群島54公里外國際水域上空搜索潛艇行蹤。CH148在離水面約900米高空，遭一架中國殲11戰機近距離攔截，直升機遂筆直、水平地飛回渥太華號，以示無敵意。惟殲11圍繞直升機盤旋，最近距離僅約30米，噴出氣流為直升機帶來危險。最終米倫把直升機下降至約60米高度飛行，結束相關情況。

至於第二次遭遇中國戰機時，CH148在西沙群島37公里外國際水域上空飛行，而渥太華號在西沙群島以東160公里國際水域內作業。殲11在CH148前方發射照明彈，米倫指摘對方行為鹵莽，令直升機面臨照明彈進入旋翼或引擎風險，可能因此墜海。他補充，加拿大等國多次看到中國戰機接近固定翼飛機，但很少看到解放軍對直升機採取行動。而加軍機組人員已接受應對攔截培訓，將繼續在南海國際水域上空飛行。