日軍備首出口交付菲軍　岸田今訪菲加強合作制華

南海局勢繃緊之際，日本防衞省周四（2日）發布消息稱，與菲律賓締結出口協議的4座國產防空雷達中，已有1座於上月交付。日本首相岸田文雄周五（3日）啟程前往菲律賓和馬來西亞訪問，將提出協助兩國加強在周邊海域的抑制力，應對在南海有主權爭議的中國威脅。

今次向菲交付防空雷達，是日本2014年改變武器禁運政策、制定「防衞裝備轉移三原則」後，首次出口防衞裝備成品。三菱電機與菲律賓國防部2020年8月簽署雷達出口協議，規定以約1億美元（約7.8億港元）交付3座固定式警戒管制雷達和1座移動式雷達。今次交付的雷達去年10月已製成並運往菲律賓安裝，試驗及人員培訓完畢後，上月24日交付菲軍。日本防衞省表示，其餘3座雷達正爭取在2025年底期限前交付。

日媒指出，與中國圍繞南海主權的爭議加劇下，菲律賓政府可能希望利用這些雷達，加強防備軍機和導彈等空中威脅。日本政府擬繼續協助菲軍提高能力，並計劃提供海岸監視雷達，岸田文雄周五與菲總統小馬可斯舉行會談時，將就此達成一致。這是岸田上台以來，首次訪問菲律賓和馬來西亞，旨在加強與兩國的安全保障合作制華。