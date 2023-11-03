美擬軍援烏4.25億美元　制裁中俄等逾200個人及實體

俄烏戰事未息，美國周四（2日）宣布，對參與向俄羅斯供應武器的公司實施一系列新制裁，涉及逾200名與俄有商業往來的個人和實體，包括中國、土耳其和阿聯酋的公司。美國官員同日透露，拜登政府擬於周五（3日）宣布向烏克蘭提供價值4.25億美元（約33億港元）的軍事援助，其中包括反無人機火箭和彈藥。

英媒引述美國官員指，拜登政府即將宣布的對烏新軍援，包括價值約3億美元（約23.4億港元）的精確制導彈藥，用於擊落俄羅斯無人機，資金源自烏克蘭安全援助倡議。其他還包括國家先進地對空導彈系統（NASAMS）及M142高機動多管火箭系統（HIMARS）的彈藥，105及155毫米火炮彈藥、拖式反裝甲導彈、地雷、小型武器、軍車等，但不包括額外的陸軍戰術導彈系統（ATACMS）遠程導彈。

美國最新一輪涉俄制裁，包括將十多間為俄軍提供無人機支援的俄企列入貿易黑名單，另有7間俄羅斯銀行和數十間工業公司，包括俄羅斯天然氣工業石油公司。此外，還有3間中國企業、10間土耳其企業和20間阿聯酋企業受制裁，其中兩間華企被指向俄運送數百批光電設備、相機等物品，另一間則向俄企運送雷達組件。烏克蘭總統澤連斯基對美方強而有力的措施表示歡迎。