華外交部證澳洲總理明訪華　7年來首次

中澳關係逐步改善之際，中國外交部發言人汪文斌周五（3日）宣布，應國務院總理李強邀請，澳洲總理阿爾巴內塞將於周六至下周二（4日至7日）對中國進行正式訪問。今次是自2016年以來，首次有澳洲總理訪華。

阿爾巴內塞較早前已確認將到訪中國，期間將與中國領導人會晤，尋求兩國維持穩定關係。他期待今次訪問，認為這是確保穩定及有建設性關係的重要一步。報道指，阿爾巴內塞將出席下周日（5日）在上海舉行的中國國際進口博覽會開幕式及相關活動，古巴、哈薩克斯坦、塞爾維亞等國領導人亦會出席。

美國農業部近日率領代表團訪問北京，亦將赴上海參加進博會。美國大豆出口委員會行政總裁蘇健表示，中美之間存在一些分歧，但美國農業方面的代表希望與中國保持良好關係；又透露自己父親曾是飛虎隊飛行員，這讓他更有動力去推進中美交流。

對於美國經濟制裁古巴，汪文斌周五表示中方一貫主張尊重各國自主選擇社會制度和發展道路的權利，反對以軍事、政治、經濟或其他手段對他國實施單邊強制措施。他指美方應尊重古巴等國人民的生存權和發展權，立即全面取消對古巴的經濟、商業和金融封鎖，按照《聯合國憲章》宗旨和原則及國際關係基本準則跟其他成員國發展正常的國家間關係。