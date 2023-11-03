美軍艦闖南沙群島　執行航行自由行動

美國軍艦近年多次在南海執行航行自由行動，被中國指控非法闖入中方領海及島礁鄰近海域。美國海軍第7艦隊周五（3日）公布，神盾驅逐艦杜威號當天在南沙群島執行航行自由行動。解放軍暫未回應。

美國海軍第7艦隊發表聲明，宣稱杜威號在南沙群島周邊依據國際法維護航行權利及自由，透過挑戰中國大陸、台灣、越南對無害通過的限制，維護國際法承認合法使用海洋的權利及自由。完成任務後，杜威號離開被過度聲索的區域，並繼續在南海執行任務。國防部網站上載照片顯示，船員在艦橋以望遠鏡觀察敵情。

前線部署的杜威號，隸屬美國海軍第71特遣部隊和第15驅逐艦戰隊，後者是第7艦隊主要水面力量。美國對上一次公布在南海執行航行自由行動是今年4月10日，解放軍南部戰區指控美國神盾驅逐艦米利厄斯號未經中國政府批准，駛入中國南沙群島美濟礁鄰近海域，南部戰區海空兵力全程跟蹤、監視及警戒。

此前，第7艦隊周四（2日）公布，美國海軍神盾驅逐艦佩拉爾塔號和加拿大海軍護衞艦渥太華號周三（1日）例行穿越台灣海峽。解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校批評，佩拉爾塔號和渥太華號過航台灣海峽並公開炒作，東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。他強調，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全和地區和平穩定。