以軍隱形戰機參戰　擊落來襲巡航導彈

以色列打擊巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的軍事行動，招致來自阿拉伯半島西南端的也門叛軍青年運動遠程攻擊，形成繼加薩地帶及黎巴嫩武裝組織真主黨後另一條戰線。以色列空軍周四（2日）發布影片，宣稱旗下最先進的F35I隱形戰機發射空對空導彈，成功擊落一枚從東南方發射而至、即將飛入境內的巡航導彈。

以色列空軍未有披露其他詳情，影片相信由F35I隱形戰機的頭盔顯示器系統或光學瞄準系統拍攝，只見戰機發射一枚導彈擊落目標巡航導彈，估計戰機所用的導彈是AIM9X短程空對空導彈；這成為第5代戰機首度攔截巡航導彈的戰例。以色列空軍同時公布，同一天利用箭式反彈道導彈系統，在紅海上空摧毀一枚來襲地對地導彈。

值得留意的是，這是以色列空軍正式承認F35I隱形戰機參與這場軍事行動，此前已經透過在社交網發布的圖像，公開旗下F15戰機、F16戰機、AH64攻擊直升機、無人機作戰的畫面。以色列2018年5月宣稱是全球首個國家在作戰使用F35隱形戰機，去年公布該款戰機在前一年參與首場空戰，擊落至少兩架飛往以色列的伊朗無人機。

以色列目前向美國採購75架F35I隱形戰機，首兩架戰機2016年12月交付，截至去年11月已經接收36架；全數交付成軍後，以色列空軍將操作3個F35I隱形戰機中隊。