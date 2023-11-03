樟宜機場T2擴建完工　融入自然元素

新加坡樟宜機場二號客運大樓（T2）翻新擴建提前完工，於周三（1日）舉行擴建開幕儀式。T2除了增設便利旅客的自動化設施，更增添數碼「瀑布」、描繪肖像的黑白航班信息板、數碼天空花園等景點，為旅客營造靜謐舒適的氛圍。

當地傳媒周四（2日）報道，T2擴建逾2.1萬平方米後融入了大自然元素。離境大聽中心有一條14米高「瀑布」數碼畫卷，由892块平面和曲面LED磚拼砌。原本的舊式黑白航班信息板加入互動裝置，拼出魚尾獅和濱海灣花園等地標，更透過攝像機投射出大型肖像。

轉機區中央增置「玄夢園」，種植2萬株植物，天花是實時模擬日光和氣象的數碼天空，每半小時會下雨，並化作荷花池，園內播放100多種本地蟲鳥交鳴聲。一位印度轉機旅客馬內（Saloni Mane）深受「玄夢園」吸引，表示遍布T2的植物讓她在轉機的漫長等待中恢復精神。

T2擴建項目總監陳來德擴建開幕儀式上表示，基於日漸老化和增加客容量等因素，機場2018年便開始規劃擴建項目，完工後離境廳自助登機亭和自助行李託運機增加約一倍（100部），大幅減少旅客排隊時間。自T2去年5月重開以來入駐航空公司增加至16個，可接待的旅客人次較擴建前增加500萬，屬樟宜機場所有客運大樓中最多的。