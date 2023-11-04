美軍雙航母東地中海會師　聯同第6艦隊指揮艦軍演

為防止以巴戰事擴大至區域衝突，美軍持續加強中東的兵力部署。美國海軍艾森豪威爾號航母打擊群日前駛入東地中海與福特號航母打擊群會師。美國第6艦隊周五（3日）宣布，艾森豪威爾號與福特號於東地中海展開雙航母聯合訓練行動。美媒指出，參演士兵多達1.1萬人。

美軍指，兩艘航母聯同第6艦隊旗艦兼兩棲指揮艦惠特尼山號、意大利海軍護衞艦維爾吉尼奧．法桑號（ITS Virginio Fasan）和卡洛．馬戈蒂尼號（ITS Carlo Margottini），在東地中海進行3天聯合軍演，演練高價值部隊防禦、彈道導彈防禦、海上補給、跨甲板飛行行動和海上安全行動。意大利艦艇加入兩個航母打擊群進行聯合軍演，顯示北約聯盟一體化。

第6艦隊司令伊希（Thomas Ishee）海軍中將表示，在動態環境中與盟國和合作夥伴一起執行雙航母打擊群行動，展示美軍對任何突發事件做出果斷敏捷反應的能力，美軍的存在亦發出明確信號，表明美方致力於阻止侵略並促進整個地區的穩定。艾森豪威爾航母打擊群指揮米格斯（Marc Miguez）表示，美軍與合作夥伴的海軍和空軍司令部無縫整合，有助於建立一個全戰區的共同戰術圖景，成為一支準備更加充分、姿態更強大的部隊，團隊合作和雙航母作戰能夠像實戰一樣訓練。