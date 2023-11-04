戰事僵持憂烏軍兵力不足　傳美歐倡俄烏和談

美國傳媒周六（4日）報道，美國和歐洲官員開始私下向烏克蘭政府提及與俄羅斯的可能和談，以終結俄烏戰事。華府現時的最大憂慮是烏克蘭兵力不足，就算美國及盟友能向烏軍提供武器，沒有部隊操作亦於是無補，加上以巴戰事爆發，轉移了美國不少注意力，對烏軍援預算也所剩無幾。白宮國家安全委員會發言人沃森指，任何談判的決定都取決於烏克蘭，美方重點是繼續堅定支持烏克蘭捍衞自由和獨立，反對俄羅斯的侵略。

報道引述多名美國官員指，會談內容非常廣泛地概述了烏克蘭可能需要放棄甚麼才能達成協議，其中一些會談是在上月舉行的烏克蘭國防聯絡小組進行，美歐官員擔心戰爭已陷入僵局，以及是否有能力繼續援烏。拜登政府亦憂慮烏克蘭兵力即將耗盡，在徵兵問題上苦苦掙扎，而俄羅斯兵力供應似乎無窮無盡。部分美軍官員私下開始用「僵局」來形容烏克蘭戰鬥，雙方都無在戰場上取得重大進展，相信最終取決於哪一方能維持最長時間的軍事力量。官員們還私下表示，烏克蘭可能要到今年年底或之後才能開始有關和平談判的更緊急討論，美方已與歐洲盟友分享這一時間表的看法。

美國官員認為，目前無迹象顯示俄羅斯總統普京準備與烏進行談判，普京仍相信可等待或繼續戰鬥，直到美國及其盟友失去援烏的國內支持，或是援烏變得過於昂貴。俄烏都在努力跟上軍事供應，莫斯科提高了火炮產量，未來幾年每年可能生產200萬發炮彈，但俄軍去年在烏發射約1,000萬發子彈，因此彈藥還必須依賴其他國家。

此外，自以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯開戰以來，烏克蘭戰爭引起的公眾關注度大減，華府擔心會讓基輔獲得額外援助變更困難。一名美國官員表示，華府只餘約50億美元（約390億港元）可以援烏。