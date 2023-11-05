【東方日報世界視線】俄烏戰爭續膠着　普京政府佔主導

於今年6月4日起，烏克蘭從東、南部地區開始，對烏東俄佔領土進行反攻，包括盧甘斯克州、頓涅茨克州、扎波羅熱州以及赫爾松州等地，至今已經歷了5個月，烏軍如今不單止無力再進攻，反而俄軍開始在庫皮揚斯克以及利曼兩地發動圍堵反擊。

另外，在阿夫迪伊夫卡圍繞焦炭廠的包圍及進攻戰，戰情非常激烈，烏克蘭在這地區於2014年至今已建立宏大的堡壘，如今似乎俄羅斯不惜一切代價要把它攻佔，或會成為另一場慘烈的馬里烏波爾式戰役，《華盛頓郵報》就忠實報道烏軍多處前線重鎮蒙受極大的壓力。

而根據《紐約時報》的統計，2023年以來，截至9月25日，烏克蘭總共奪得143平方英里土地，俄羅斯則奪得331平方英里土地，烏國其實是淨損失188平方英里土地，還未算上10月俄軍的進展。不要忘記，俄羅斯是守方，烏克蘭進攻方卻是在損失領土！

西方政府及傳媒面對烏克蘭這個不利的處境，開始轉而提出俄烏戰爭會是長期消耗戰。但提出這種論調，意味西方社會是要對烏克蘭全心全力支持下去，包括在經濟生產、民生、軍事裝備及技術？抑或是因此而要放棄繼續支持？北約支持烏克蘭把戰爭延續下去，最大的問題，正如英國前國防大臣華禮仕最近在《每日電訊報》透露，烏克蘭在戰場上參戰的士兵平均超過40歲，這反映烏軍正面對年輕軍人兵源短缺的大問題。

俄烏戰爭發展至今，令人擔心而烏克蘭政府和人民都應該醒覺到的，是以美國為首的國家，根本不關心烏克蘭的人命損失，只是要不斷用快將過期的武器彈藥消耗俄羅斯，削弱中、俄的綜合實力。不少軍政觀察家認為，巴以衝突的升級，使美、英政府計劃推出停火計劃，並凍結如今的俄羅斯佔領區，不使其擴大，然後再慢慢將烏西變成北約與俄羅斯之間的緩衝地帶，可使西方繼續支持烏西軍事化，以便將來可引入波蘭及北約軍隊面對新衝突。

不過，這其實是過去兩次西方背信棄義《明斯克協議》的翻版，俄羅斯總統普京會看不透嗎？目前形勢是俄軍佔主導，還要打多久，以及烏克蘭的命運，要看俄軍今個冬天的進展。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻