李顯龍明年黨慶前交棒　籲黨員撐黃循財

新加坡執政人民行動黨黨大會暨常年服務頒獎典禮周日（5日）舉行，總理兼行動黨秘書長李顯龍宣布明年11月黨慶前交棒給副總理兼行動黨副秘書長黃循財，由他帶領行動黨出戰2025年11月23日舉行的大選。李顯龍呼籲黨員全力支持黃循財，幫助其團隊贏得選民支持，自己在交棒後則會跟從黃循財的調遣。

71歲的李顯龍指，因新冠疫情影響無法在自己70歲前交棒，如今希望在明年11月21日行動黨70周年黨慶前如願，黃循財亦已準備好，無理由再推遲交棒。李顯龍形容自己能為國服務是莫大的福氣，一度哽咽。他說任總理近20年，國家和行動黨經歷許多難關和改變，不變的是行動黨仍對國家盡心盡力，有責任保護國家，這些在第4代團隊領導下也不會改變。對於交通部長易華仁涉貪受查，李顯龍重申不管付出多大政治代價，都會查個水落石出，行動黨對誠信和廉潔的承諾是絕不容商議的。他還表示，國會有更多反對黨議員，不代表能造就更好的政府。

同場的黃循財則指，過去一年他特別忙碌，很努力做好接棒準備，現在最大的責任就在面前，承諾會全力以赴。他稱第4代領導班子已準備好領導新加坡，屆時李顯龍、國務資政兼國家安全統籌部長張志賢和其他第3代領導班子的部長，除了會給予建議，也會繼續為國家和人民服務。