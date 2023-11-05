塔斯社社長遭解職　疑因報道瓦格納兵變

俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團今年6月24日爆發武裝叛亂，俄羅斯《莫斯科時報》上周五（3日）報道，當時報道兵變的國營塔斯社社長米哈伊洛夫（Sergei Mikhailov）也被解僱，克里姆林宮認為其報道不利莫斯科當局。米哈伊洛夫或成為首名因瓦格納兵變被清算的高級文職官員。

匿名知情人士透露，俄羅斯副總理切爾尼申科在瓦格納兵變後10天進入塔斯社總部，宣布解除米哈伊洛夫職務，並任命全俄國家電視廣播公司副總經理、總統普京2018年大選總部發言人孔德拉紹夫（Andrei Kondrashov），接任塔斯社社長。而最終對外公布消息為，52歲的米哈伊洛夫主動辭職。克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，米哈伊洛夫被解職是錯誤消息。

知情人士聲稱，米哈伊洛夫在兵變當天離開莫斯科，成為他被解職導火線。米哈伊洛夫則否認逃離莫斯科，稱兵變時他在辦公室，只是早上才下班，又指自己在塔斯社工作11年來沒有任何怨言。知情人士透露，米哈伊洛夫辭職時無意下台，但克里姆林宮沒有強制他離開塔斯社，所以他繼續工作。數名塔斯社員工也指，早前才與米哈伊洛夫討論今年底工作任務。