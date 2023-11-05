華商馬尼拉遭綁架　從事鞋類批發熱心公益

近日6名中國公民在菲律賓馬尼拉家中遭遇綁架，有指案件與離岸博彩有關。內媒周日（11月5日）引述知情人士稱，被綁者從事鞋類批發貿易業務，並未聽說與離岸博彩生意有關。

據早前報道，事發於上周二（10月30日），在菲律賓馬尼拉南部一個高尚別墅區，6名武裝劫匪凌晨闖入一戶中國人家中綁走了9人，半路釋放當中3名菲律賓人，其餘6名中國人至今下落不明。有知情人稱，被綁者是來自福建泉州市晉江的曾先生一家。曾先生今年40來歲，和妻子在菲律賓經商，母親和2名孩子在老家。近幾年因疫情原因，生意不好做，曾先生不如外界所傳家財萬貫，他在當地的房屋也不是非常豪華的那種。該知情人又指，曾先生為人仗義，非常熱心公益事業，今年剛剛當選當地一個華商公益協會的會長。同時，曾先生多年來也一直積極參與泉州當地公益協會組織的活動，並出錢出力。

該知情人稱，目前曾先生的母親正在緊急辦理護照，準備趕往菲律賓。據了解，3名被綁後獲釋的菲律賓人是曾先生的僱員。其中一人向警方稱，6名武裝綁匪在事發當日凌晨4時許闖入其僱主家，將所有人控制並蒙眼，再用一輛客貨帶走。當車輛駛至林馬社區時，3名菲律賓人獲釋，綁匪勒令不得報警。菲律賓警方表示，目前仍不清楚綁匪的動機。