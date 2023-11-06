私家車撼酒店花園　釀5死包括2兒童

澳洲維多利亞省墨爾本西北部旅遊小鎮戴爾斯福德（Daylesford）周日（5日）有私家車撞向一間酒店的花園，造成5人死亡，包括2名兒童，另有多人受傷。肇事66歲司機通過酒精呼氣測試，因輕傷和受驚正在留醫。警方預計周一（6日）下午向司機落口供，調查他是否因病發釀成事故。

涉事私家車周日傍晚行駛時，突然越過排水渠鏟上行人路，撞向位於戴爾斯福德皇家酒店外草坪的酒吧花園。死者包括一名男童、一名10多歲少女、兩名30多歲男子和一名40多歲婦女。另有5人正在留醫，其中一名11個月大男嬰情況穩定，一名35歲婦女傷勢嚴重，在深切治療部留醫。警方相信，受害者分別來自維省兩個家庭，彼此認識，趁周末到戴爾斯福德遊玩。維省警察局長帕頓（Shane Patton）證實，所有受害者均非來自戴爾斯福德，而是遊客。肇事司機來自馬其頓山，但調查仍處於初期階段，事故原因尚不明確。帕頓憂慮，此場悲劇可能會對社區和應急服務造成長期影響。

戴爾斯福德居民事發後在酒店附近獻花，有人期間流淚，在街道上互相擁抱。女子莫斯科奇（Kimmi Moscicki）事發時在事故現場附近，和一些休班護士為受害者急救，她周一稱事故看起來不真實，當下只努力施救，後來回想起一切夜不能寐。當地議會將引導有需要人士向適當機構求助。