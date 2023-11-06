印度擬供菲7架直升機　小馬可斯或訪美印太司令部

中國與菲律賓有關南海主權爭議的摩擦加劇之際，印度政府提出向菲律賓提供至少7架直升機，將用於菲律賓海岸防衞隊在該國發生災害時的救援和人道主義工作。另有日媒周日（5日）引述消息指，菲總統小馬可斯擬於本月訪問在夏威夷的美國印太司令部總部，並發表安全政策演說。

小馬可斯周日宣布，印度向菲律賓海岸防衞隊提供直升機，將大大協助菲律賓政府加強國家在救援和人道主義工作方面的能力，也將為菲律賓海岸防衞隊的海上行動作出巨大貢獻。他指出，雖然搜救始終是首要考慮，但菲方仍需要應對一個持續存在的問題，強調必須提高他們的能力，暗指近來與中方在南海的紛爭。菲律賓交通部周日宜布，日本向海岸警衞隊追加提供5艘大型巡邏船。

日媒引述知情人士指，小馬可斯計劃在本月中旬出席在三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會後，轉往夏威夷訪問美國印太司令部總部，並跟該司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）等美軍不同軍種的將領會談。分析認為，一國元首訪問外國軍方區域司令部很不尋常，小馬可斯此舉可能是向中國示意，菲律賓在防衞方面向美靠攏。