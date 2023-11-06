華外長助理訪緬甸　冀各方通過對話實現和解

中國外交部周一（6日）公布，外交部部長助理農融上周五至周日（3日至5日）訪問緬甸，期間會見緬甸副總理兼外長丹穗，並跟緬甸副外長倫烏舉行外交磋商。農融強調，中方真誠希望緬甸盡快恢復穩定和發展，支持該國各方在憲法和法律框架下妥處分歧，通過對話實現和解。

農融表示，中方高度重視發展中緬睦鄰友好關係，一起高質量推進「一帶一路」合作，推動中緬命運共同體建設走深走實。他稱中方願與緬方合作，持續打擊網賭電詐等跨境犯罪；要求緬方配合維護中緬邊境穩定、切實保障中方邊民人身和財產安全，採取有效措施加強中國在緬人員、機構和項目安保。訪問期間，他另考察中緬油氣管道等中緬共建「一帶一路」重點項目，並跟在緬中資企業代表座談。

緬方重申堅持一個中國原則，在涉及中國核心利益問題上堅定支持中方立場，願與中方踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推進兩國經濟走廊合作，切實維護在緬中資企業和人員安全，維護兩國邊境穩定和秩序。緬方將與中國等鄰國繼續開展打擊網賭電詐聯合執法行動，為地區發展營造良好環境。