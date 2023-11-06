陸美軍艦逼近太平島　台將部署船艦穩定局勢

美國海軍神盾驅逐艦杜威號上周五（3日）曾在南沙群島，執行航行自由行動。台媒周一（6日）報道，目前由台灣控制的南沙群島太平島周邊數海里內，上周五突然有美國、大陸軍艦與大批民兵船逼近，島上一度提升警戒狀況。台國安局長蔡明彥回應強調，如有陸美軍艦進入會通報外交部並作適當處理，海巡署會例行巡邏，也會有較大型船艦陸續部署該島，相信能穩定地區局勢。

台灣在太平島港測浚深及碼頭整修工程即將完成，港區防湧閘門安裝驗收妥當，惟近日該島周邊出現不尋常船影集結。據太平島雷達與瞭望所知，上周五早上先有杜威號航經太平島周邊12海里處水域，緊接大陸驅逐艦出現在該島肉眼可見的數海里內；下午周邊再出現大批看似大陸漁船但甲板卻無魚網作業的民兵船，台方經監聽國際海事緊急通訊頻道，得悉美陸船艦互聯喊話。

台立法院外交及國防委員會周一審查國安局2024年度預算，蔡明彥列席並備質詢，被問及太平島的情況。蔡明彥稱，台方充分掌握相關船艦位置，國安局有分析陸方相關動態；至於太平島是否需要強化防務，他指目前島上共約200人，會向相關單位通報情況。對於為何東沙有台海軍陸戰隊進駐但太平島沒有，蔡指需整體評估，因台灣任何動作都可挑起區域緊張局勢，會針對實際狀況提供建議給各單位。