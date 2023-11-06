海岸研究長達半世紀　揭自然復原能力

澳洲新南威爾士省的本傑洛海灘（Bengello Beach）距離莫魯亞機場僅幾百米，外觀與其他典型的澳洲海岸線並無二致，但因為朝東的輪廓加上通行方便，被兩名澳洲國家大學教授選為長期研究對象。他們通過半個世紀以來的不懈努力，收集大量珍貴的連續性數據，揭示大自然擁有驚人的復原能力，並為澳洲海岸線的未來提供保護方向，屬南半球運行時間最長的海岸研究。

教授麥克萊恩（Roger Maclean）和湯姆（Bruce Thom）1971年起從坎培拉前往本傑洛海灘，記錄4個地點的沙子運動，每隔幾周，他們就會架起三腳架並使用測量桿來計算4個關鍵點的沙量和海灘輪廓的變化，並在筆記本上記下測量結果和現場草圖。1974年至1976年拉尼娜風暴期間，他們對本傑洛海灘進行測量，當時海灘沙量流失嚴重，但在接下來的6年裏，他們發現海灘逐漸恢復早前失去的沙子。

湯姆表示，是次研究主要成果是發現本傑洛海灘擁有自然復原力，儘管風暴對海灘的影響很大，但本傑洛海灘向人們展示了沙子如何恢復，在沙子數量和海灘位置方面，這段時間其實沒有任何變化。他形容大自然是最好的治療師，重要的是避免對大自然進行不必要的干擾，如果人類大動干戈，就會干擾這種天然恢復力。

隨着麥克萊恩和湯姆年事已高，該項研究有望在下一代手裏發揚光大。新南威爾士大學海岸科學專家奧利弗（Thomas Oliver）6年前從兩人手中接過這項研究，除了每月前往本傑洛海灘獲取數據外，他還使用亞厘米級精度的即時運動全球定位系統（GPS）記錄沙子的體積，並在2020年安裝了新的波浪浮標，監測海岸線附近的波浪活動。他認為自己從老一代手中接下了一份令人驚嘆的數據遺產，研究仍然很有意義，人們越了解海灘如何應對不同的天氣事件，就能更好地預測未來可能發生的情況。