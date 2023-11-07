以總理：與哈馬斯戰後　將接管加薩安全責任

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的衝突持續，以軍對加薩的轟炸未止。以色列總理內塔尼亞胡周一（6日）受訪表示，與哈馬斯戰事結束後，以色列將無限期全面接管加薩地帶的安全責任。

內塔尼亞胡接受外媒訪問時作出上述表述。他指出，如果他們不負起加薩地帶的安全責任，他們會面臨與哈馬斯恐怖活動的戰爭，規模大得令人難以想像。一名以色列官員周日（5日）亦表示，即使在針對哈馬斯的戰爭之後，以色列仍打算保持對加薩地帶的重大控制，認為以色列要承擔加薩最終的安全責任。該官員又稱，加薩地帶必須經過「去納粹化」過程，和應內塔尼亞胡早前把哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）比作在地堡最後幾天的納粹德國希特拉。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯周日在約旦河西岸，與到訪的美國國務卿布林肯會晤時，表示只有在以巴衝突找出全面政治解決方案，自治政府才可重返加薩執政。阿巴斯強調，加薩是巴勒斯坦人所盼望國家不可分割的一部分，他們將在包括東耶路撒冷和加薩地帶，連同整個約旦河西岸的全面政治解決方案框架內充分承擔責任。