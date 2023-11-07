韓批朝拉攏中俄動搖無核化　促華勿強制遣返脱北者

南韓統一部長金暎浩周一（6日）敦促中方積極合作，保障在華境內脫北者獲得國際法規上的人權，讓他們按個人意願前往想去的國家，強調不應強制遣返。他批評，北韓利用當前國際混亂局勢和陣營對立，通過拉攏中俄，動搖國際社會為實現北韓無核化所推進的合作體系。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）與統一部在華盛頓聯合主辦2023朝鮮半島國際論壇，統一部特別輔佐官高英煥代讀金暎浩的主旨演講稿。金暎浩表示，期待國際社會團結與合作有助於解決脫北者問題，強調政府原則是收容所有希望入境南韓的脫北者。他又指，南韓政府立場是不追求通過力量改變現狀，並為通過對話與合作實現北韓無核化與半島和平繁榮而努力，對於北韓的錯誤選擇，韓美日三國將通過安全合作及時遏制。

前美國國務院防擴散和裁軍特別助理艾因霍恩（Robert Einhorn）提出，在設定實現北韓無核化的長期目標下，有必要試圖與朝開展降低風險的對話，如預先互相通知導彈發射計劃等危機管理措施，防止意外衝突。他又指，美國現政府和明年即使出現政權交替的新政府，均不同意南韓具備核潛力。

即上「半島局勢」專頁