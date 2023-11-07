烏再遠程攻擊克島　導彈重創在建俄艦

烏克蘭在境內戰區反攻俄羅斯之際，上周六（4日）使用多枚西方國家援助的空射巡航導彈，襲擊遠離兩軍交火前線、位於俄佔克里米亞半島東部的一個造船廠。周一（6日）流出的圖像顯示，俄方一艘在造船廠興建、尚未服役的輕型護衞艦嚴重損毀。由於該艦搭載陸攻巡航導彈，烏方此舉先發制人，削弱俄方海基打擊力量。

事發當地日間時份，地點是克赤港南方、與克里米亞大橋對望的造船廠，遇襲軍艦是22800型輕型護衞艦阿斯科爾德號（Askold）。影片可見軍艦左舷同一位置3度因被巡航導彈擊中而爆炸，在夜間拍攝的照片顯示，軍艦上部結構及桅杆嚴重損毀並露出內部，波及的設備包括雷達系統。烏克蘭軍方宣稱攻擊令採用隱匿技術的阿斯科爾德號損毀，更稱得到的訊息顯示該艦損毀的嚴重程度，可能使之無法修理好。

烏克蘭空軍也在社交網發布照片，可見旗下一架蘇24攻擊機掛載一枚法國SCALP-EG巡航導彈，並揶揄寫道「你的周末過得如何？」烏克蘭空軍在事發當天已經承認責任，形容這是一場成功的巡航導彈打擊行動，目標是克赤的造船廠基礎設施，上址有俄羅斯海軍最現代化的軍艦；烏克蘭今次的打擊地點距離本土前線約257公里。

俄羅斯國防部指烏克蘭對造船廠發射15枚巡航導彈，宣稱其中13枚在空中被擊落，另有一枚擊中軍艦，但未有公布涉事軍艦名稱或損毀情況。這並非烏克蘭首次攻擊在造船廠的俄羅斯軍艦，今年9月13日對克里米亞半島西部塞瓦斯托波爾一個造船廠發動導彈攻擊，重創俄軍登陸艦明斯克號及攻擊柴電潛艇頓河畔羅斯托夫號；今次遇襲的造船廠距離克里米亞大橋不足8公里，顯示烏克蘭能夠遠程攻擊該橋樑。