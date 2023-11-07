美雙航母聯同日艦　菲律賓海演習懾華

中國海軍山東號航空母艦編隊周一（6日）結束在菲律賓海的活動後，美國海軍公布卡爾文森號及列根號航空母艦打擊群近日在同一海域，與日本海上自衞隊直升機驅逐艦日向號演習。外界關注美方之後會否在南海展開「雙航母」行動。

這場美日聯合海上演習上周六（4日）至周三（8日）舉行，根據美國國防部周二發布的照片，參與的美方艦艇分別是航空母艦卡爾文森號及列根號、神盾巡洋艦安堤坦號及斯莫爾斯號、神盾驅逐艦斯特雷號及基德號，日方僅派出日向號這一艘艦艇。美國海軍周二（7日）在新聞稿表示，這場演習為美日海上部隊提供展開聯合行動的機會，包括強化海上通訊行動、空中作戰行動、跨甲板飛行作業，旨在加強整合海上行動及戰備狀態。

日本海上自衞隊表示，透過演習改善自身戰術能力、與美國海軍的互操作性，重申日美同盟對日本防衞、印太地區和平及繁榮都是必不可少。卡爾文森號上月中駛離加州北島海軍航空站，在沒有官方公布的情況下展開印太地區部署行動，預料之後從以日本神奈川縣橫須賀基地為母港的列根號，接手在西太平洋海域的巡航任務。

另外，日本防衞省統合幕僚監部周一公布，山東號航空母艦編隊當天由菲律賓海返往南海，結束在菲律賓海不足兩周的巡航。比較對上兩次中國海軍航空母艦編隊在菲律賓海的巡航範圍，今次山東號與隨行護航軍艦更遠離美國在區內的戰略要地關島，主要在靠近菲律賓東北部及東部的海域活動，持續時間也比之前半個月為短。