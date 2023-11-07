民眾錄製青蛙叫聲　年底料達百萬條

為幫助科學家識別不同青蛙種類，澳洲2017年推出一款應用程式（App），邀請自然愛好者在戶外錄製青蛙的叫聲，目前已鑑定出5種新的澳洲青蛙物種。預計到今年年底，數據庫將收集到100萬條青蛙叫聲錄音，有望達成一個新的里程碑。

澳洲有240多個青蛙物種，每一種都有其獨特叫聲。參與開發App的兩棲爬行動物保育生物學科學家羅利（Jodi Rowley）介紹，過去因研究人員對青蛙認識不多，只能單靠猜測決定哪些青蛙物種及哪些棲息地需保育，如今此App有助徵集澳洲各地的「青蛙大軍」，協助找出青蛙在哪裏出沒及情況如何。她指團隊已有龐大的數據庫可使用，將利用人工智能作進一步研究，以便更快、更有效地辨別澳洲不同青蛙物種。

由於全球有五分之二的青蛙物種面臨滅絕，科學界希望此App不僅局限於澳洲，而是能在全球範圍推廣，將國際保育提升到新水平。羅利表示，世界各地確實有人對同類型計劃產生很大興趣，希望協助他們了解並保育當地自然環境及青蛙物種，此App有望走出國門。新省旅遊廳長格雷厄姆表示，這項研究不僅能繼續揭示本地青蛙物種的健康及棲息行為，更有助研究人員了解自然環境本身狀態；又指氣候正出現變化，現在是進行此類研究的重要時機。