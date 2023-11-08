英王國會開幕禮發表演說　政府擬打造無煙世代

英國國會周二（7日）舉行開幕禮，去年9月登基的英王查理斯三世發表他即位以來第一場開幕演說，內容聚焦內政、經濟與安全議題。

今次是繼已故英女王伊利沙伯二世去年9月逝世後，英國逾70年來第一場由國王發表的國會開幕致辭。講辭由執政保守黨政府撰寫。查理斯三世提到，新冠疫情以及俄烏戰事給英國造成長期挑戰，政府的優先要務是放眼長遠未來，不畏艱難但作必要的決策，以促進國家的長期利益。

考量英國預計明年舉行國會大選，政府計劃在新會期推動21個法案，包括經濟民生、國內安全、衞生醫療、打擊犯罪、教育等相對容易凝聚選民共識與支持的議題。其中《離岸石油許可法案》將支持擴大開採英國大陸架和北海的石油與天然氣，以減少對浮動的國際能源市場和敵意外國政權的依賴。

英國政府將推動修法、訂定更明確且符合科技發展現況的授權與司法監督框架，讓安全與情報單位更容易在合法且接受司法嚴格監督的前提下，及時取得、保留與運用非敏感個人資料、網絡活動記錄等。政府又計劃將合法吸煙年齡每年提高一歲，且2009年及以後出生者、即現在已滿14歲者未來終身不得合法購煙。