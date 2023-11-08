【東方日報世界視線】英國經濟急惡化　陷入撕裂及解體

英國自伊利沙伯一世於1588年戰勝西班牙艦隊的侵略，開始強大崛起，乘工業革命到19世紀成為經濟及軍事最強大、殖民地遍布世界的大帝國，但20世紀開始衰敗，今天在政治、經濟、房屋及醫療等方面問題叢生。

從2010起，保守黨執政了13年，2008年經歷了70年來最嚴重的金融危機及經濟衰退；2014年蘇格蘭公投獨立可幸沒成事，但英國脫離歐盟問題的困擾逐漸擴大，因蘇格蘭在2016年公投中，是全部區議會反對脫歐。2020年初英國退出歐盟，3月新冠疫情肆虐，民眾死亡情況嚴重，但首相約翰遜卻違反防疫規定在首相府飲酒群聚，最終因醜聞下台。繼任者卓慧思只當了45天首相，因推動不合時宜減稅計劃被排斥下台，由印裔辛偉誠接任。由2016年至2022年，英國換了5個首相。

2022年10月，英國通脹達11.1%，是41年以來高位，雖然至今年7月及8月回落至約6.7%，但整體經濟比疫情前還差，今年9月初，英國第二大城市伯明翰宣布破產，辛偉誠政府無力營救。

經濟學家批評英國保守黨政府自掌政至今犯下最大的錯，是一直想降低國家負債，而不理會如何提高生產力及社會需求，結果工作人口實質工資連續6年下跌，家庭收入亦連續停滯了15年。2007年，英國國民收入比挪威低約8%，比美國低6%，到2022年分別更低至約20%及16%。英國家庭收入連續停滯，加上通脹加劇，帶來收入不均、政府稅收不振、儲蓄率下降及投資停滯甚至收縮的壞影響。

最近研究發現，約11%人口在生活上要面對食物開支困難；60%人口更稱相比2022年初，如今生活更拮据。政府在教育及醫療資源投放減少，使教師及醫療護理人手不足。過去引以為傲的國家衞生事務局（NHS）服務，如今的資源投放比美國、德國、法國、加拿大、澳洲及荷蘭等西方國家都少。英國2000到2007年的個人生產力增長在7大工業國僅低於美國，但2009至2022年，英國個人生產力增長卻變成倒數第二。原因是保守黨政府一直對富人及大企業降低徵稅，使他們收入大增，結果政府反而要削減福利開支，但私人企業卻沒有投資意願，社會貧富懸殊加劇。

如今英國社會貧窮及極度撕裂，更要面對北愛爾蘭及蘇格蘭的分離而走向國家解體。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻