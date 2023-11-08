中國駐聯合國副大使發言　呼籲以巴立即停止敵對行動

中國駐聯合國副大使耿爽近日在聯合國大會第四委員會發言，呼籲加薩衝突方回應國際社會關於停火止戰的壓倒性呼聲，立即停止敵對行動、脫離接觸，全力防止局勢進一步升級。

耿爽指以巴新一輪衝突爆發以來，被佔領土上巴勒斯坦民眾、特別是加薩民眾的命運牽動全世界的敏感神經；230萬無辜平民正在狂轟濫炸中淒惶度日，即使身處醫院、學校、難民營和聯合國設施也難以幸免於難；水、電、食品、燃料供應已被切斷近一個月，到處都是饑腸轆轆的兒童和走投無路的母親，用聯合國秘書長古特雷斯秘書長的話說，加薩的民眾正面臨雪崩式的災難。

耿爽稱必須再次明確，一切針對平民的暴力和襲擊都應被譴責，任何違反國際法的做法都應遭反對，無差別使用武力不可接受，醫院、學校、難民營等民用設施不應該、也不允許成為軍事行動的目標，聯合國工作人員、人道及醫務工作者的安全必須得到保障。

中方呼籲以色列作為佔領方履行國際法義務，盡快恢覆加薩基本生存物資供應，保障當地通訊，保證救援通道暢通，停止對加薩民眾的集體懲罰；堅決反對針對巴勒斯坦民眾的強迫流離失所和強制遷移，呼籲立即撤銷加薩北部緊急疏散令。