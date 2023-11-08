第二大電訊商服務故障　逾千萬用戶受影響

澳洲第二大電訊商Optus的手機移動服務周三（8日）凌晨故障，影響全澳洲超過1,000萬名用戶和40萬間企業，墨爾本火車服務大面積中斷。政府部門正檢查網絡中斷原因，初步不認為是黑客攻擊。

故障於當地時間凌晨約4時開始，澳洲多地用戶湧至社交媒體留言，抱怨無法接聽電話和撥打號碼，移動互聯網服務同樣出現故障。使用Optus移動網絡的Amaysim和Circles.Life等營運商同受影響。有醫護人員指，他無法為心臟驟停的病人致電叫救護車，不得不跑到街上向遛狗的人借電話。

澳洲最大城市墨爾本的火車服務短暫中斷，墨爾本都會列車指由於其備用系統使用移動網絡，因而受到故障影響。火車服務至同日清晨約6時逐步恢復，都會列車提醒乘客，火車將出現延誤或班次取消。有乘客抱怨火車服務突然取消，卻未安排好接駁巴士，令她無法前往市區上班。

Optus其後發聲明稱意識到出現問題，影響移動和互聯網用戶，目前正在努力查明原因，對造成不便深表歉意，緊急求助電話「000」維持服務。聯邦通訊部長羅蘭（Michelle Rowland）指，政府正尋求Optus提供更多有關故障資訊，以及預計何時能恢復服務，而網絡中斷令人擔憂，對澳洲消費者和企業至關重要。