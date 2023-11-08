美對台軍售積欠逾191億美元　戰機坦克佔逾半

美國持續支援烏克蘭導致軍工產能緊張，對台軍售交付延誤。美國智庫卡托研究所（CATO Institute）周一（6日）整合資料分析，美國積壓對台軍售項目總額達191.7億美元（約1,495億港元），單是F16戰機與M1坦克已達100億美元（約780億港元），佔整體逾半。台國防部周三（8日）回應稱，目前各軍售案均由台美雙方合作，透過專案團隊管理進度，協助加速交付。

美國行政部門未公布積欠台灣的軍售詳情，但據統計，美方積欠台灣軍品中傳統裝備佔最大類，達63.2%；其他還有不對稱裝備，佔22%；以及彈藥，佔14.8%。其中積欠F16C/D block 70戰機涉款80億美元（約624億港元），佔整體41.7%；而M1A2T坦克涉款20億美元（約156億港元），佔整體10.4%。其他遲交傳統裝備還包括M109A6自走炮、F16紅外線偵搜系統、MK15方陣近迫武器系統等。

卡托研究所指出，資料顯示美國積欠品項中大多是傳統裝備，除佔了台灣有限國防資源的大部分，亦很易遭解放軍鎖定並摧毀，認為美國未來應優先售台更具戰場存活能力及較能負擔的不對稱戰力與彈藥。台國防部回應稱，軍售案由美國政府保證，屬安援合作、非營利性質，並無訂定未如期履約的罰則。雙方將持續循國安、外交及國防體系協商合作，確保各軍售案如期交運，共同維護區域和平穩定。