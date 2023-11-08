烏軍總司令顧問　家中引爆手榴彈亡

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內的一名顧問，周一（6日）生日當天在家中引爆手榴彈，當場死亡，其13歲兒子重傷留醫、11歲女兒輕傷。扎盧日內證實其顧問的禮物中有不明爆炸裝置引爆，對家人表示最深切慰問。烏克蘭內政部調查認為，死者自己操作不慎引爆手榴彈。烏克蘭國家調查局已介入案件。

死者是39歲烏克蘭陸軍少校查斯提亞科夫（Hennadii Chastiakov）。烏克蘭內政部長克里緬科指，初步調查顯示奇斯佳科夫當天帶同僚所送的禮物下班回到基輔的家中，向家人展示禮物。期間他展示裝有D5西式新型手榴彈的禮盒，其一名兒子拿走手榴彈把玩，試圖拔出保險拉環。查斯提亞科夫奪過手榴彈一刻拉環被拔出，引爆手榴彈。警方在公寓發現5枚同款手榴彈，並在贈送者辦公室搜出兩枚手榴彈，將送去往檢驗。

但《烏克蘭真理報》引述死者妻子透露，查斯提亞科夫帶回家的禮品袋裝着一瓶酒和手榴彈形狀的酒杯，他打開禮盒時引發爆炸。報道引述贈送手榴彈的男子聲稱，他警告過查斯提亞科夫手榴彈是真品。烏軍總參謀部消息人士指，死者畢業於敖德薩軍事學院，非常清楚如何使用手榴彈。

扎盧日內形容，事情對烏軍和自己而言都是重大損失，痛苦難以言表，查斯提亞科夫自俄烏衝突以來就是他的可靠朋友，查斯提亞科夫將一生完全奉獻烏克蘭武裝部隊和反抗俄羅斯侵略。