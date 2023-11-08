歐幾里德望遠鏡首批圖像　揭宇宙面紗

歐洲太空總署（ESA）今年7月與美國太空總署（NASA）合作，成功發射歐幾里德（Euclid）太空望遠鏡，用以觀測距離地球100億光年外的數十億個星系。ESA周二（7日）公布望遠鏡首批全彩圖像，展現絢麗太空同時，為探索宇宙暗物質及暗能量揭開神秘面紗。

ESA今次公布共5張圖像，跨越相對較近地球的宇宙4個區域，其中包括2.4億光年外的巨大英仙座星團中1,000個星系、1,100萬光年外的螺旋星系「IC 342」、100億光年外的不規則星系「NGC 6822」、7,800光年的球狀星團「 NGC 6397」及1,375光年外的馬頭星雲。

ESA科學主任芒德爾（Carole Mundell）表示，人們目前只了解宇宙的5%，剩下的部分則獲稱為暗能量或暗物質，它不會產生正常電磁波譜中的光，卻能對可見物質造成影響。科學家們認為，只有暗物質存在才能形成如英仙座般巨大且看似有組織的星團結構。

歐幾里德太空望遠鏡於今年7月1日發射，協助創建宇宙3D地圖，檢測充斥暗物質和暗能量的宇宙之微小變化，並掌握星系的形成和分布。有參與歐幾里德計劃的科學家形容，今次公布的圖像包含許多前所未見細節和特徵，ESA署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）表示，圖像令人感到驚嘆，亦反映人們前往太空了解其奧秘的必要性。