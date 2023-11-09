美4眾議員去信貿易代表　要求增加中國製汽車關稅

英國傳媒周三（8日）報道，美國共和民主兩黨眾議員聯合去信美國貿易代表辦公室（USTR），希望拜登政府提高中國製汽車的關稅，並研究阻止中國公司從墨西哥向美國出口汽車的方法。

信件由美國眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨議員加拉格爾（Mike Gallagher）以及該委員會民主黨領袖克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）等4人聯署，內容敦促美國貿易代表戴琪，把目前對中國汽車徵收的25%關稅進一步提高，以遏止輸美的中國汽車激增；又指USTR應考慮對中國汽車啟動新的301調查，並調查「它們對美國汽車工業和美國工人造成的傷害，以及應採取哪些行動來對抗（中國）主導全球汽車市場的產業戰略。」

信中還表示，美國還必須準備好應對中國汽車從墨西哥等美國其他貿易夥伴出口的浪潮，這是因為中國汽車製造商正尋求在中國以外戰略性地建立業務，以利用美國自由貿易協定的優惠待遇，進入美國市場。USTR和中國駐美大使館暫未對報道作回應。