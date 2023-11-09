古特雷斯：以色列軍事行動致大量平民死亡　也明顯有錯

聯合國秘書長古特雷斯周三（8日）表示，當巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯以巴人作為人盾，構成侵犯人權的違法行為時，以色列對哈馬斯採取軍事行動造成大量平民死亡，也是「明顯有錯」。

古特雷斯在一個於美國紐約舉行的會議上表示：「同樣重要的是要讓以色列明白，巴勒斯坦人巨大人道主義需求的可怕景象每天都在呈現，並不符合以色列的利益；這對以色列在全球輿論上也沒有幫助。」他又稱，在強烈譴責哈馬斯襲擊以色列的同時，也必須將哈馬斯和巴勒斯坦人民區別開來，如果不能區分，「就會失去人性本身的意義」。他補充說：「幾天之內，加薩就有成千上萬的兒童被殺，這意味着（以色列）軍事行動的方式也明顯有錯。」

古特雷斯以「災難性」形容加薩的人道情況，強調絕對有必要向加薩提供人道主義援助，指聯合國正在與以色列、美國、埃及談判，以確保向加薩提供有效的人道主義援助，但迄今援助仍是太少，亦來得太遲。

古特雷斯亦認為，當加薩戰事結束後，「最好的情況」是由巴勒斯坦自治政府管治該區，但他承認，巴勒斯坦和以色列必須談妥一個過渡期，又指現在談論將來派遣聯合國維和部隊到加薩為時過早，聯合國仍未進行有關討論。他補充說，戰事結束後，應該是認真談判「兩國方案」的起始點。