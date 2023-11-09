以戰時部長：沒有為加薩地面軍事行動設期限

以色列在巴勒斯坦加薩地帶掃蕩回教組織哈馬斯的地面軍事行動仍然持續，以國戰時內閣部長、前國防部長甘茨（Benny Gantz）周三（8日）表示，以方沒有為地面軍事行動設下期限。

甘茨在特拉維夫向記者表示，戰事關乎以色列的安全及「猶太復國主義和民主價值」，他說：「這戰爭是為了我們的生存和猶太復國主義，所以我無法估計戰爭每個階段以及其後戰鬥的持續時間。我們不能放棄我們的戰略目標。」

有24萬以色列民眾在哈馬斯襲擊後流離失所，甘茨表示，這些居民，特別是來自以色列南部的居民，在恐怖威脅解除之前，不能返回重建自己的城鎮，稱以色列不能接邊境正活躍的威脅。他又表示，一旦「加薩地區安全、北部地區也安全，約旦河西岸平靜下來」，以方坐下來審查加薩的替代機制。他稱不知道那將會是甚麼，但確實知道「具有治理和軍事能力的哈馬斯」不可能在加薩那裏存在。

加薩內政部周三指，北部賈巴利亞難民營一間醫院附近，一間房屋遭以軍空襲，至少19人死亡，若消息屬實，會是賈巴利亞難民營所在區域在上月底以來第3次遇襲。以軍則發放片段，顯示工兵進入並炸毀哈馬斯在加薩所設的地道，以軍發言人表示，今次以巴戰事爆發以來已摧毀了130條地道。