也門叛軍擊落美軍無人機　稱侵領海上空

美國國防部周三（8日）公布，也門叛軍青年運動當天在也門近海的國際海域上空，擊落美國空軍一架MQ9無人機，美國中央司令部正調查事件。青年運動發言人薩雷（Yahya Saree）證實擊落MQ9，MQ9當時在也門領海上空執行敵對行動。

青年運動發布擊落MQ9的影片。薩雷聲稱，防空部隊以適當武器擊落MQ9，該無人機當時執行敵對、監視和間諜行動，行動屬於美國向以色列提供軍事支持一部分。青年運動申明捍衞國家和對抗一切敵對威脅的合法權利，敵對行動不會阻止青年運動繼續向以色列採取軍事行動，以聲援被壓迫的巴勒斯坦民族。

今次是自以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上月7日衝突以來，首有美軍無人機被擊落，也是2017年以來第3架MQ9無人機在也門上空或附近執行任務時被擊落。青年運動上月19日向以色列發射5枚巡航導彈，其中4枚遭在紅海執行任務的美國海軍驅逐艦卡尼號攔截，剩餘1枚由沙特阿拉伯攔截。

另外，美國國防部長奧斯汀周四公布，兩架美國空軍F15E戰機空襲敍利亞東部，目標是伊朗革命衞隊及其附屬組織使用的武器儲存設施，並強調美國已做好充分準備，採取進一步必要措施保護人民和設施，強烈反對任何使事態升級的行動。自上月17日以來，伊朗支持民兵已對駐伊拉克和敍利亞美軍發動至少40次襲擊。