美國卡塔爾斡旋停火　以色列憂哈馬斯偷襲

美國媒體周三（8日）報道，美國和卡塔爾正斡旋以色列在加薩地帶人道停火3天，換取巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯釋放部分人質，並讓人道主義援助物資進入，目前正處於停火談判關鍵階段。惟以色列總理內塔尼亞胡不相信哈馬斯，對方趁停火偷襲已有前科。

知情官員透露，美國總統拜登周一（6日）與內塔尼亞胡通電話時，提議對方接受暫時停火3天，哈馬斯將釋放10至15名人質，並趁停火核實所有人質身份，再交出相關名單。惟內塔尼亞胡告訴拜登，不相信哈馬斯準備就人質問題達成協議，並憂慮一旦停火，以色列將失去國際社會支持。截至上周，哈馬斯軍事部門接受停火條件，但以色列拒絕。哈馬斯周二稱原準備釋放12名外國人質，但由於以色列空襲和地面行動而無法進行。

以色列官員稱，內塔尼亞胡對停火有保留，部分原因是哈馬斯在2014年停火期間，襲擊一班以色列士兵，綁架其中一人並殺害另外數人。以色列不願以任何方式減輕對哈馬斯的軍事壓力，也不願在沒有確切保證人質安全和自由下，參與一系列暫時停火。美國官員指，停火3天是已討論過的眾多提議之一，若要以色列延長停火，哈馬斯就必須釋放大量人質。據以色列估計，哈馬斯目前扣押至少240名人質。