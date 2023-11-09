眾院傳召拜登及親屬　出席彈劾調查質詢

美國眾議院前議長麥卡錫任內宣布彈劾調查總統拜登，眾議院監督委員會主席科默（James Comer）周三（8日）首次向拜登和其親屬發出傳票，要求他們出席聽證會接受質詢。拜登次子亨特的律師洛厄爾（Abbe Lowell）同日致函新任眾院議長約翰遜，敦促他介入阻止調查。

共和黨的科默向拜登、拜登之弟詹姆斯、亨特，以及亨特的前生意夥伴沃克（Rob Walker）簽發傳票。同時，眾議院監督委員會要求錄音採訪拜登家族其他成員和同事，包括亨特的妻子科恩、拜登長子博拜登的遺孀哈莉，哈莉的長姊塞康迪（Elizabeth Secundy）、詹姆斯的妻子薩拉（Sara Biden），以及亨特的前商業夥伴博布林斯基（Tony Bobulinski）。

科默發表聲明指，眾議院監督委員會經追蹤資金流向，建立證據紀錄，揭示拜登如何知道、參與並受益於其家族販賣影響力計劃。眾議院監督委員會民主黨首席議員拉斯金（Jamie Raskin）指摘，傳票和面談要求進一步證明，這場虛假的彈劾調查是受復仇心切、推諉扯皮的前總統特朗普的要求驅使。

洛厄爾（Abbe Lowell）批評傳票是政治噱頭，目的是在科默和「讓美國再次偉大」（MAGA）政治主張同夥，在未能證明針對拜登家族的陰謀後轉移注意力。洛厄爾在傳票發出前致函約翰遜，指摘共和黨眾議員7條針對拜登家族及其各種商業活動的指控是謊言，並要求約翰遜兌現承諾，恢復眾議院的誠信和聲譽。