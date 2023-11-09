傳真主黨擁俄製導彈　有能力打擊美艦

黎巴嫩真主黨納斯魯拉日前揚言，已準備好應付美國海軍部署地中海的艦艇。英國媒體周三（8日）報道，真主黨已擁有俄羅斯製反艦巡航導彈，代表納斯魯拉有能力兌現威脅。一旦真主黨動用俄製導彈打擊敵對艦艇，將表明衝突升級為嚴重地區戰爭。

知情人士透露，真主黨已擁有俄製寶石反艦巡航導彈和其他武器，其反艦能力自2006年黎巴嫩戰爭以來發展巨大。真主黨當年在地中海擊中一艘以色列軍艦，首次展示打擊海上艦艇能力。過往報告認為，真主黨10多年前在敍利亞內戰中幫助總統巴沙爾‧阿薩德後，便獲得寶石導彈，惟真主黨從未證實。

匿名美國官員未證實真主黨是否擁有寶石反艦巡航導彈，但稱非常關注並認真對待真主黨所擁有能力，又強調美軍最近部署到地中海的海軍力量，已包括導彈防禦系統。對於真主黨被指擁有寶石導彈，克里姆林宮發言人佩斯科夫強調消息未經證實，俄方也無相關資訊，而敍利亞政府和真主黨均未回應。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）報告指出，寶石反艦巡航導彈是俄羅斯P800縞瑪瑙反艦巡航導彈的改型，後者1993年首次研製，前者1999年由一間俄羅斯國防公司開發，用於出口，可從空中、地面或潛艇發射。其中從地面發射的寶石導彈可在離地10至15米低空，巡航並接近目標。