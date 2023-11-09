美提加薩戰後藍圖　以謀國際接手管治

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯開戰至今一個月，加薩地帶的未來局勢發展近日成為外界焦點。美國政府周三（8日）重申以色列在戰後不得對該地重新佔領、封鎖、圍困、削減領土，但遭埃及拒絕在巴人政府接手前管理當地安全事務。以色列稱沒有為地面行動設下期限，更尋求國際聯盟承擔加薩地帶的管治。

以色列1967年至2005年軍事控制加薩地帶，哈馬斯2006年在巴勒斯坦選舉獲勝，翌年經過戰鬥後奪得該地管治權。外界現時關注以色列消滅哈馬斯在加薩地帶的勢力後，出現的權力真空應該由哪一方填補。美國國務卿布林肯周三在日本東京首次全面闡述美方立場，提出不得強行驅離加薩地帶的巴人、不利用該地於恐怖主義或其他暴力攻擊、在衝突完結後不得重新佔領、不得試圖封鎖或圍困、不得減少領土。

布林肯又提出要在以巴之間實現持久的和平，在加薩地帶的「後危機」管治方面，必須有巴人的意見及意願，「它必須包括巴人領導的管治，以及加薩地帶與約旦河西岸地區在巴人政府下統一。它亦必須包括一個持久的加薩地帶重建機制，為以巴兩地人民一起在各自國家生活，擁有安全、自由、機遇、尊嚴的平等措施鋪路」。

以色列總理內塔尼亞胡周一（6日）揚言，以方在戰後將「無限期」全面接管加薩地帶的安全責任。布林肯回應時重申，哈馬斯不得繼續管治加薩地帶，以色列也不能夠佔領該地，但承認現實情況是可能在衝突結束時，需要一個過渡期確保當地安全。他強調巴人必須是加薩地帶管治的核心部分，與約旦河西岸地區統一管治，最終建國。

白宮國家安全委員會發言人柯比周三表示，可以預見在戰後一段時間，以色列軍隊可能仍然在加薩地帶，承擔部分最初的安全責任，但現階段太早判斷所需要的時間、地點、規模。他強調，美方聚焦為加薩地帶構想一個長期的管治架構，但承認「我們知道美國不能夠獨自解決此事」，所以美國正在與地區及國際夥伴一起處理。

與此同時，美國《華爾街日報》周三引述埃及高級官員報道，美國中央情報局局長伯恩斯近日到訪埃及時，向埃及總統西西建議在哈馬斯政權倒台後、巴人政府接手前，加薩地帶的安全交由埃及管理。惟西西已經拒絕上述建議，原因是埃及不會參與消滅哈馬斯的計劃，反而需要對方協助，維持現時埃及與加薩地帶的邊境安全。

以色列外交部長埃利‧科恩周二（7日）向《華爾街日報》表示，「我們不想管治加薩地帶，我們不想管理他們的生活，我們只想保護我們的人民」，目前尋求把管治的責任，交給美國、歐盟、回教徒為主國家組成的國際聯盟，或者是加薩地帶的政治領袖。以色列戰時內閣部長甘茨周三稱，當加薩地帶及北部地區安全、約旦河西岸地區平靜後，審視加薩地帶的替代機制，但稱無法估計戰爭各階段及戰鬥的持續時間。