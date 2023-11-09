國會再辦聽證會　討論外星人遺體真偽

墨西哥前體育記者兼不明飛行物體（UFO）愛好者莫桑（Jaime Maussan），早前公開展示兩具聲稱為外星人遺體的木乃伊，引起熱議。他在墨西哥國會周二（7日）舉行的第二場不明異常現象聽證會，攜同一個醫學專家團隊到場，以表明遺體在物理及生物形成過程中，並未受到人類干預。

周二的聽證會歷時超過3個小時，醫學專家團隊向國會展示遺體的新照片和X光片，聲稱它們屬於混合生物，進化程度比人類更高。秘魯人類學家蘇尼加（Roger Zuniga）表示，研究人員已花逾4年研究5個類似樣本，強調遺體的真實性，同時提交一封由其任職學校11名研究員簽署的信件，內容聲明同樣觀點，並指團隊無法解答遺體來源，亦並非暗示它為外星人。

莫桑指，目前沒有科學家稱研究結果可證明遺體屬於外星人，但他認為這可能是非地球生命形式的證據，又或是新物種，因它沒有肺部或肋骨。組織聽證會的議員古鐵雷斯（Sergio Gutierrez）稱，始終歡迎針對所有想法和建議作辯論，聽取對方的意見。莫桑今年9月中首次在墨西哥國會展示上述兩具遺體，稱它們擁有約1,000年歷史，不是人類亦不屬於陸地進化的一部分，成為國際嘲笑的對象。